Türk Kick Boksçularından 6 Madalya - Son Dakika
Türk Kick Boksçularından 6 Madalya

08.02.2026 19:39
Hindistan'daki Uluslararası Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'de düzenlenen ve 7 ülkeden 595 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Son gün müsabakalarında 91 kilo K1 kategorisinde mücadele eden Ali Sarı ile 54 kilo full contact kategorisinde ringe çıkan Yiğithan Abut, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Organizayonda 63,5 kilo K1 kategorisinde mücadele eden Yamtar Avcı da gümüş madalya kazandı.

Dünkü müsabakalarda da Tamer Kurt, Muhammed Ali Arı ve İshak Kocaman, altın madalya elde etmişti.

Türk sporcular böylece organizasyonu 5'i altın, 1'i gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

Kick Boks, Hindistan, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Kick Boksçularından 6 Madalya

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:03
