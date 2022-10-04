Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor - Son Dakika
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Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor

04.10.2022 11:46
Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor

Türk Kızılay, muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenlerin yaralarının sarılması için 3,4 milyon liralık, 84,2 ton insani yardım malzemesini daha Pakistan'a gönderiyor.

Türk Kızılay, muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenlerin yaralarının sarılması için 3,4 milyon liralık, 84,2 ton insani yardım malzemesini daha Pakistan'a gönderiyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre kurum, muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenlerin yaralarının sarılması için yardımseverlerin desteğiyle hazırlanan ihtiyaç malzemelerini Pakistan'a göndermeye devam ediyor.

Kızılay, bu kapsamında 3,4 milyon liralık 84,2 ton insani yardım malzemesini daha 4 tırla Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bu hafta yola çıkacak yardım tırları, Pakistan'daki Türk Kızılay ekipleri koordinasyonunda dağıtılacak.

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Kaynak: AA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor - Son Dakika
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