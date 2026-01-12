Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir Altınordu ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Türkeli, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.
Dün entübe edilen Türkeli, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yarın öğle vakti Ulu Cami'nde düzenlenecek törenin ardından Türkeli, son yolculuğuna uğurlanacak.
Türkeli, 18 Mart 2023'den beri Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu.
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?