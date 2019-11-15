Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı
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Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

6 saat önce

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Şenpazar, Cide ve Doğanyurt ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ile kurban eti dağıttı.

Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı, System.String[]

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Şenpazar, Cide ve Doğanyurt ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ile kurban eti dağıttı.


Türk Kızılay Kastamonu Şubesi görevlileri, Şenpazar, Cide ve Doğanyurt ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 30'ar adet gıda kolisi ve 120'şer adet kurban eti konservesi, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını teslim etti. Teslim edilen koli ve konserveler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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