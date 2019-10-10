Türk kızılayı, izmir'deki kan bağışı rekortmenlerini onurlandırdı

TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, Ege Bölgesi'nde en çok kan bağışı yapan 3 bin 574 gönüllüyü ödüllendirdi. Türkiye'nin bağış rekortmenleri Bahadır Alpsan, İsmail Kaya ve Emin Şahin'e de madalya ve kupa verildi.

Türk Kızılay'ı Ege Bölge Kan Merkezi, Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Ege Bölgesi'ndeki kan bağışçılarını onurlandırdı. Törene İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop'un yanısıra Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, Kızılay İzmir şube başkanları ve bağışçılar katıldı. 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve Mobil Kan Bağış Birimleri aracılığı ile Türkiye'nin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Türk Kızılayı, törende 45 kez kan bağışında bulunan 95 gönüllüye plaket, 35 kez kan bağışında bulunan 185 bağışçıya altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 395 bağışçıya gümüş madalya, 10 kez kan bağışında bulunmuş 2 bin 899 bağışçıya ise bronz madalya verdi. Bağış rekortmenlerinin de onurlandırıldığı törende, Türkiye kan bağışı şampiyonu olan Bahadır Alpsan, İsmail Kaya ve Emin Şahin'e madalya ve kupa verilerek, başarıları takdir edildi.

Plaket töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, tüm Kızılay çalışanlarına ve kan bağışçılarına teşekkür ederek, "Hangimizin, ne zaman kana ya da organa ihtiyaç duyacağımız hiçbir zaman belli olmuyor. O yüzden bu duyarlılıkta olan herkese çok teşekkür ediyorum. İzmir'deki eksikleri de tamamlamak adına Kızılay ile ortak ve özverili şekilde çalışacağımızı buradan taahhüt ediyorum" dedi.

'TÜRK KÖK' PROJESİNE DESTEK ÇAĞRISI

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ise her türlü adımı bağışçılar eliyle attıklarını, İzmir'de geçmişte 10 hastaneye kan temin ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün kentimizdeki 54 hastaneden 52 hastaneye 365 gün düzenli kan temini ediyoruz. Ne yazık ki İzmir gibi çağdaş, modern bir şehir, tam olarak kan ihtiyacını karşılayamıyor. 70 bin ünite kana ihtiyacımız var. Bu da demek oluyor ki ilk defa kan verecek 70 bin bağışçı ya da yılda iki defa kan verecek 35 bin gönüllü bulmamız gerekiyor. Bu 2019 yılında bize yakışmıyor. Bulduğumuz gün, kan temin edemediğimiz iki hastaneye de Sağlık Bakanlığı'nın vereceği yetkiyle kan temin edebileceğiz. Bu sorumluluğu alabilmemiz için ben bağışçılarımıza güveniyorum. Sağlıkta bir numaralı konumuz organ bağışı ve ikincisi ise kök hücre bağışıdır. Bu konuda da sizlerden destek ve hassasiyet bekliyoruz. Kızılay gibi 151 yıllık tarihi çınar, bu ülkenin kemik iliği bankasına yönelik 'Türk Kök' projesini başlattı. Siz de lütfen organ ve kök hücre bağışlarına destek olun, çevrenizdeki herkesi buna teşvik edin. Biz kadınlarımıza ekstra önem veriyoruz. Onlarla ilgili de proje yürüttük. En dezavantajlı bölgelerimizde başlattığımız projemizle Türkiye'de kadın bağışçı oranını yüzde 47'ye çıkardık. Avrupa'da ise bu oran yüzde 42."

'KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ACISINI ÇEKEN BİLİR'

Kızılay'a 219, hastanelere ise 285 ünite kan bağışı yaparak Türkiye birincisi olan Bahadır Alpsan (66), "Kurtardığımız hayatlar adına mutluluk duyuyoruz. Kan ihtiyacı olan oldu mu, arabamı alıyorum götürüyorum kan verdirtiyorum, yemeğini yediriyorum. Bunu acısını çeken bilir. Anneme lazım oldu, bulamadık, 2 çocuğuma lazım oldu onlara zor bulduk, mücadele ettik. Annem safra kesesi ameliyatı olacaktı, kan gerekiyordu. Çocuklarım da ilk doğduğunda sarılık olmuşlardı ve kan değişimi gerekiyordu. Çok zor bir şekilde bulduk. Artık 65 yaş üstü olduğum için yılda 1 kere verebiliyorum. Bundan sonra benim kan vermem değil verdirtmem önemli. Kart bastırdım, orada 'Sizin hiç kan ihtiyacınız oldu mu? Olduysa bunun acısını biliyorsunuz demektir' yazıyor" diye konuştu.

Türkiye ikincisi olarak ödül alan elektrik mühendisi İsmail Kaya da (64), "Bundan büyük mutluluk olmaz. Türkiye ikincisiyim ama seneye birincilik ödülüne ben devralacağım. 1980 yılında yeğenim için kan ihtiyacı oldu ama grubumuz tutmadı. Ondan sonra kan bağışçısı olmaya başladım. O yıldan 2010'a kadar hep kan veriyordum. 2013'ten sonra doktorumun teşviki ile trombosit de vermeye başladım ve bu sayıya ulaştım. Hiç olmazsa herkes senede 2 kez kan vermeli" dedi.

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