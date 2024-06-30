Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu Belgesi Aldı - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu Belgesi Aldı

Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu Belgesi Aldı

Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini alan ilk Kızılay oldu. Türk Kızılay, dünya genelinde 191 Kızılay ve Kızılhaç derneği arasında Küresel İlk Yardım Akreditasyonu almaya hak kazanan ilk Kızılay ve yedinci ulusal dernek oldu. Akreditasyon, Türk Kızılay tarafından verilen 16 saatlik sertifikalı ilk yardım eğitiminin uluslararası standartları karşıladığını tescil ediyor. Türk Kızılay, 23 ilde 30 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile çalışmalarını sürdürerek toplumun her kesimine ulaşan program ve materyal içeriğine sahip olma kriterlerini gözetiyor.

30.06.2024 13:01
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(ANKARA) - Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini alan ilk Kızılay oldu. Akreditasyon, Türk Kızılay tarafından verilen 16 saatlik sertifikalı ilk yardım eğitiminin uluslararası standartları karşıladığını tescil ediyor.

Türk Kızılay, dünya genelinde 191 Kızılay ve Kızılhaç derneği arasında Küresel İlk Yardım Akreditasyonu almaya hak kazanan ilk Kızılay ve yedinci ulusal dernek oldu.

Ulusal derneklerin başvurusu üzerine başlayan akreditasyon süreci, IFRC Küresel İlk Yardım Referans Merkezi yetkililerinin saha ziyaretiyle ilk yardım eğitiminin tüm aşamalarını değerlendirdikleri detaylı rapora dayanarak veriliyor. Beş yıl süreyle geçerli olan akreditasyon, ilk yardım alanında bilimsel çalışmalara ve uluslararası standartlara dayalı, toplumun her kesimine ulaşan program ve materyal içeriğine sahip olma kriterlerini gözetiyor.

Türkiye genelinde 23 ilde 30 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hayat kurtaran ilk yardım bilgisinin herkes için erişilebilir olması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bugüne dek 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Toplam 16 saat süren sertifikalı eğitim kapsamında, 13 konu başlığı hem teorik içerikler hem de pratiğe yönelik uygulamalarla destekleniyor. Eğitim kapsamında bireylere, ev kazaları, iş kazaları ve sokakta meydana gelebilecek kazaları da içeren acil durum ve afetlere yönelik ilk yardım becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Sertifikalı eğitimler, Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezleri'ne başvuru üzerine planlanıyor.

Kızılay'ın hazırladığı www.ilkyardim.org.tr adresi üzerinden ilk yardımla ilgili temel bilgilere ulaşmak, bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik ilk yardımın püf noktalarına dair video içeriklerine ulaşmak mümkün. Türk Kızılay'ın, IFRC ile birlikte geliştirdiği İlk Yardım Mobil Uygulaması sayesinde IOS ve Android mağazalarından Türkçe dil seçeneğiyle ilk yardım hizmetlerine ulaşılabiliyor. Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı geliştiren Kızılay, 6-14 yaş grubuna yönelik hazırladığı ilk yardım animasyonlarıyla da çocukların ilk yardım konusunda farkındalık kazanmalarını sağlıyor. Gönüllü yönetim sistemi olan www.gonulluol.org adresine kayıt olan tüm gönüllülere de çevrimiçi ilk yardım bilgilendirme eğitimleri veren Kızılay, her evde bir ilk yardımcı olması hedefiyle eğitim ve seminer programlarını arttırarak yediden yetmişe herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması için çalışıyor.

Kaynak: ANKA

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