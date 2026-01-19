Türk Metal Sendikası Grev İlan Etti - Son Dakika
Türk Metal Sendikası Grev İlan Etti

19.01.2026 18:34
Türk Metal Sendikası, MESS ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmazlık sonrası grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Grup Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, MESS ile Grup Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerin 13 Ekim 2025'te başladığı belirtilerek, 8 Aralık 2025'teki oturumda da anlaşılmaması üzerine taraflar arasında uyuşmazlık tutanağının tutulduğu anımsatıldı.

Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin hükümler ile sosyal haklara yönelik maddelerin geldiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde o güne kadar yapılan 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ile sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelik, sendikamızın teklif ettiği şekliyle kabul edilmişti. Görüşmelerde 33 ana madde, 2 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ile 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı."

Açıklamada, resmi arabulucunun da tarafları uzlaştıramadığı ve arabulucunun raporunun bugün sendikalara ulaştığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için grev kararı almıştır. Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ayrıca, sendikamız sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine de aynen devam edecektir."

Kaynak: AA

