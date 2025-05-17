Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor - Son Dakika
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Hukuk

Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Türk milletine hakaret eden Celal Şengör\'ün hapsi isteniyor

Yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ''Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım'' şeklindeki söylemlerinden dolayı savcılık harekete geçti. Şengör'ün Türk Milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 yıla kadar hapsi istendi.

17.05.2025 15:31
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Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk halkına yönelik bir takım söylemlerde bulunmuştu. Tepki çeken söylemler hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

"GERİZEKALI BİR MİLLET KONUMUNDASINIZ"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Celal Şengör hakkında " Türkiye uygarlıktan Uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Türk Milletini Alenen Aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

"BİLİMSEL VERİYLE ALAKASI YOK"

Bu sözlerin ardından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden 12 Mayıs 2025 tarihli soruşturma izni alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin sözlerinin kamuoyunda infial yarattığı ve bilimsel verilere dayandığı yönündeki savunmasının yeterli görülmediği belirtildi. Savcılık, Şengör'ün söylemlerinin "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığına kanaat getirerek 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Celal Şengör, Mehmet Celal, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Levent Biran:
    insanın ilk hali . hala evrim gecirememis yıllardır kendi halini anlattı. Afrika'ya atalarının yanına göndersinler ceza olarak 71 51 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bokunu yiyen adam degilmi bu 75 35 Yanıtla
  • 6490203:
    bunu söyleyip hala cezaevinde değil mi hiç inandırıcı değil bu ülkede kimler kimler cezeevinde bu dışarıda olamaz hapisssss 44 43 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    doğru söylüyor 51 28 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    adam haklı aziz nesin zamanında söyledi yemediği hakaret kalmadı , çünkü bizde bütün anormallikler var . dünya bunu görüyor bizi kandırıyor zaten bizi azıcık gaz veriyor gerisi tamam zaten 52 24 Yanıtla
  • astragan:
    Zaten kibrinden dolayı kalabalıkların arasında yalnızları oynayan bir tip. onun hapsi zaten evvelden başlamış. o sözde bilim adamı olduğu toprağın altına girince görecek herkes gibi esas gerçeği. 36 25 Yanıtla
  • subutay baybars:
    bu şempazeyi hapiste tutmak ödül olur vatandaşlıktan çıkarıp atalarının olduğu ilkel yaşayan ormana salmalı 30 31 Yanıtla
  • Erkan Akkaya:
    Doğru söylemiş halen CHP peşinden giden varsa cahil değilde ne 22 35 Yanıtla
  • mehmet:
    TÜRK milletine hakaret etmiyor müslüman görünümlü ak şeytanlara diyor ne diyorsa 32 25 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Adam haklı enflasyonun %100 olduğu bir ülkede hükümet hala 1. partiyse IQ'müz %40 olmalı.. 30 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kendi neymiş balına. türk degilmiymis. İnşallah degildir 17 20 Yanıtla
  • dikmen62!:
    Aslinda biraz hakli,yuzde 80 nin pisikolojisi bozuk. 24 7 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    akpli olsa ne derse desin asla ceza vs olmazdı parti devletinde böyle malesef 16 8 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    VATANA MİLLETE NE KADAR FAYDALI BAKMAK LAZIM..EĞER YOKSA ..UNUTUN GİTSİN.SOKAKLARDA OKUMUŞ EŞŞEK ÇOK... 12 7 Yanıtla
  • 123123As:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar bizim ülkede 6 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır ulkede cok sorun olsada sorun var demıcen hersey guzel dıcen 7 4 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı:
    Dedim o kadar kendi b.kunu yeme diye. 2 1 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    ağır olmuş ama bence burda yorum yazanlarda dahil iyi ahlaklı bı toplum olduğumuzu düşünmüyoruz. 1 0 Yanıtla
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