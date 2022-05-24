Türk mutfağı, New York'ta Türkevi'nde tanıtıldı - Son Dakika
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Türk mutfağı, New York'ta Türkevi'nde tanıtıldı

24.05.2022 06:03
Türk mutfağı, New York'ta Türkevi'nde tanıtıldı

NEW Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar New York'ta Türkevi'nde tanıtıldı.

NEW Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar New York'ta Türkevi'nde tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu tarafından düzlenen etkinlikte, konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, ünlü Türk şef İsmet Saz'ın hazırladığı yemekler ikram edildi.

Etkinlikte İzmir Dans Sanat Grubu da halk oyunları sergiledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, açılışta yaptığı konuşmada, gastro diplomasinin ülkelerin önde gelen yumuşak güçlerinden biri ve aynı zamanda bir ulusun kültürünün ve kimliğinin güçlü temsilcisi olduğunu söyledi.

Etkinlikle Türk mutfağının tarihi ve kültürel geçmişi hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Mercan, Türkiye'nin kuzeyinden güneyine ve doğusundan batısına çeşitli ve zengin bir mutfağı olduğunu anlattı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Akdeniz, Ortadoğu, Karadeniz, Balkanlar ve Orta Anadolu'dan tatların bulunduğu Türk mutfağının büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. ?

Tarih boyunca Anadolu topraklarındaki medeniyetlerin mutfak kültürünün Türk mutfak kültürü ile kaynaştığını aktaran Özgür, sağlıklı tariflere dayalı Türk mutfağının aynı zamanda endüstrileşen hazır yemeklere karşı "panzehir" olduğunu ifade etti.

Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğe çok sayıda yabancı diplomat ve gazeteci de katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

New York, Türkiye, Türkevi, Türk, Güncel, Son Dakika

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