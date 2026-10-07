Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada - Son Dakika
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Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

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Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke\'de üs seçeneği masada
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nda ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanması ve askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan'da Türk askeri üssü kurulması seçeneğinin de gündemde olduğu belirtilirken, planın hayata geçmesi halinde Türk askerinin yaklaşık 110 yıl sonra yeniden Mekke'nin savunmasında görev alabileceği ifade ediliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından fiilen uygulamaya konuldu. Ortak savunma taahhütlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi kararlaştırılırken, Suudi Arabistan'da bir Türk askerî üssünün kurulması da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

TÜRK ÜSSÜ İHTİMALİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'nin, Suudi Arabistan'a ait kritik dört doğalgaz ve elektrik tesisinin güvenliğini alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle sağlaması bekleniyor. İttifak çerçevesinde ülkeye gönderilecek asker sayısı ve birliklerin konuşlandırılacağı bölgelerin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Suudi Arabistan'da bir Türk üssü kurulması planının gerçekleşmesi halinde, Türk ordusunun 110 yıl aradan sonra yeniden Mekke'nin savunmasında görev alabileceği belirtiliyor. Bu askerî adımın resmiyet kazanması için planın kısa süre içinde tezkere olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması değerlendiriliyor.

Öte yandan, Pakistan'ın ülkeye dört kargo uçağı dolusu askerî teçhizat sevk ettiği ve halihazırda 8 bin Pakistan askerinin bölgede konuşlandığı ifade ediliyor.

YEMEN'DE 'LİBYA MODELİ'

Türkiye'nin Yemen'deki çatışmalarda doğrudan taarruzi bir operasyona katılması beklenmiyor. Husi militanlarının başkent Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşen krizde, Türkiye'nin daha önce Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne sağladığı stratejik desteğe benzer bir "Libya modeli" uygulaması öngörülüyor. Yemen ordusuna sağlanacak taktik, stratejik ve lojistik desteğin yanı sıra, sahadaki operasyonlarda Türk İHA ve SİHA'ları ile diğer savunma sanayii ürünlerinin kritik bir rol oynadığı bildiriliyor. Bu kapsamda, Suudi Arabistan'a Türk elektronik harp sistemleri, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200'ü aşkın askerî uzmanın intikal ettiği öğrenildi.

HUSİLERE YABANCI MİLİS DESTEĞİ ARTIYOR

Yemen'de Husilere karşı yürütülen operasyonların genişlemesiyle birlikte karşı cephede de hareketlilik arttı. Son iki haftada İran, Irak, Lübnan, Pakistan, Afganistan, Bahreyn ve bazı Afrika ülkelerinden Yemen'e yönelik yoğun bir militan akışı tespit edildi. Ayrıca, Suriye'deki devrik Esad rejiminden aralarında general ve albayların da bulunduğu 400'ü aşkın eski askerin Sana ve Taiz cephelerine yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Riyad'daki ittifak toplantısında, Irak ve Lübnan üzerinden gelebilecek olası sabotaj girişimlerine karşı alınacak tedbirler de detaylı olarak değerlendirildi.

Suudi ArabistanPakistanTürkiyeGüncelGündemMekkeTSKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Abd çekiliyor ortadogudan ve Türkiye adım adım bölgesel güç haline geliyor .. 10 3 Yanıtla
    Reis Reis:
    en doğru tesbit bu coğrafyada siyonitler deik bizler olmalıyız 6 2
  • Cengiz Başal Cengiz Başal:
    maşAllahhh 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Ne işimiz var Sudiarabistanda demek için,zırcahiller henüz piyasaya çıkmadı, Büyük Türkiye Büyük lider, işini biliyor. Küçük düşünen küçük insanlar Ekonomi bitti Türkiye battı, haydi yorumlara... 5 3 Yanıtla
  • sefahisar712 sefahisar712:
    Orta Doğu bize zarar verir Bizim Türk Devletleri ve Balkan Türkleri ile işbirliği yapmamız her iki tarafa da fayda sağlar. 5 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ahmet ler Mehmet ler arap cøllerine araplar avrupa yollarina kirli siyasetin batsin AKP 2 4 Yanıtla
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Dış politikada ve Askeri genişlemede Kötü olan ne kardeş bir açıkla bizlerde bilelim 1 1
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