Ekonomi

Türk Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

12.01.2026 11:21
2025'te otomotiv ihracatının %89'u 5 ilden yapıldı, Kocaeli lider oldu.

Türk otomotiv sektörünün 41,5 milyar doların üzerinde tüm zamanların rekorunu kırdığı 2025 yılında ihracatın yüzde 89'u 5 ilden yapıldı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılı yüzde 11,6 artışla 41 milyar 521 milyon 96 bin dolarla kapatan otomotiv sektörü, tüm zamanların en yüksek dış satımına ulaştı.

Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 17,5 oldu.

Türk otomotiv sektörünün 2025'teki ihracatının yüzde 89'u, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan yapıldı.

İlk sıradaki Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 30 arttı

İller arasında dış satımda sektörün lideri olan Kocaeli'den geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2024'e göre yüzde 30,5 artışla 9 milyar 458 milyon 267 bin dolardan 12 milyar 344 milyon 307 bin dolara çıktı.

İkinci sırada yer alan Bursa'nın dış satımı, 2024'e göre yüzde 20,1 artarak 7 milyar 660 milyon 625 bin dolardan 9 milyar 203 milyon 493 bin dolara ulaştı.

İhracatı 2024'e kıyasla yüzde 0,9 artışla 8 milyar 497 milyon 717 bin dolardan 8 milyar 572 milyon 830 bin dolara çıkan İstanbul da en çok ihracat yapan üçüncü il oldu.

Sakarya'dan yaklaşık 5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Dördüncü sıradaki Sakarya'dan yapılan ihracat, 2024'e kıyasla yüzde 9,9 azalarak 5 milyar 513 milyon 732 bin dolardan 4 milyar 966 milyon 269 bin dolara geriledi.

Otomotiv ihracatında beşinci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2024'e göre yüzde 30,2 arttı. Ankara'nın 2024'te 1 milyar 432 milyon 693 bin dolar olan ihracatı, geçen yıl 1 milyar 866 milyon 12 bin dolar olarak kaydedildi.

Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 89'unu karşılayan Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'nın toplam otomotiv dış satımı 36 milyar 952 milyon 912 bin dolar oldu.

İzmir ise 2025'te 979 milyon 208 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirerek bu sektörde en çok ihracat yapan altıncı il oldu.

Geçen yıl Adana, Aydın, Çankırı, Hatay, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun ve Tekirdağ'dan da 100'er milyon doların üzerinde otomotiv ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

