Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümüKIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar törene katılan polislerin gününü kutladı.
Gerçekleşen törenin ardından Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve beraberindekiler Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:32 Kaynak: İHA
Kırklareli, Polis, Yerel
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