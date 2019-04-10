Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hükümet
Konağı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak
'ın Atatürk
anıtına çelenk sunumu, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Budak, törende yaptığı konuşmada, emniyet mensuplarının devletin emrinde, kanun ve nizamlara uygun şekilde vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.
Toplumun huzur ve güvenini sağlama noktasında emniyet teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içinde tarafsızlık anlayışı öne çıkartarak çalıştıklarını anlatan Budak, "Bizler emniyet mensupları olarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gücümüzü Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarından alarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için elimizden geleni yapacağız ve gerekirse bu uğurda canımızı seve seve feda edeceğiz." ifadesini kullandı.
Törene, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Dirik, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz
, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından emniyet mensupları Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin
'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Kaymakam Engin, Budak ve beraberindekilerle devlet hastanesi kavşağındaki güvenlik kontrol noktasını ziyaret etti.
Burada görevli polisler ve İlçe Müftüsü Adem Özdemir'in okuduğu dualarla kurban kesildi.