Türk Pop Müziğinin Güçlü Sesleri Edis ve Gülşen, İstanbul Festivali’ni Coşturdu

Hitleriyle izlenme ve dinlenme rekorları kıran, pop müziğin parıldayan yıldızı Edis, İstanbul Festivali’nde benzersiz bir konser performans sergiledi. En sevilen şarkıları, sahne şovları ve muhteşem performansıyla İstanbul Festivali’ne damga vuran Edis, “Martılar”, “Arıyorum”, “Yalancı”, “Sor”, “Çok Çok”, “Ayyaş” ve çok daha fazlasını seslendirip fanlarıyla hep birlikte söyledi.

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcularından Gülşen, İstanbul Festivali sahnesindeki bu özel gecede hayranlarına benzersiz bir müzik ziyafeti sundu. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla milyonlara ulaşan sanatçı, her performansında olduğu gibi bu akşam da sahnenin enerjisini zirveye taşıyarak İstanbul Festivali'ni müziğin ritmine teslim etti.

Festival kapsamında Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel de kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine ev sahipliği yaparken 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor. Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.