Türk Savaş Gemileri Burgaz'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Savaş Gemileri Burgaz'da

Türk Savaş Gemileri Burgaz\'da
14.01.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık, Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nı ziyaret etti.

KARADENİZ Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Komutası 8. Aktivasyon görevi kapsamında, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) ile Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) savaş gemileri, diğer deniz unsurlarıyla birlikte Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medyadan, MCM Black Sea Komutası 8. Aktivasyon görevine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın oluşturduğu MCM Black Sea Görev Grubu 8'inci aktivasyonu faaliyetleri kapsamında; Sancak gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve mayın avlama gemisi TCG Ayvalık, diğer MCM Black Sea unsurları ile birlikte 11-14 Ocak 2026 tarihleri arasında Burgaz/Bulgaristan Limanı'nı ziyaret ediyor. Liman ziyareti kapsamında gemilerimiz çeşitli eğitimler de icra ediyor. Karadeniz'de barış ve istikrarın teminatı olan MCM Black Sea Görev Grubu, bölgesel güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: DHA
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:46:16. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Savaş Gemileri Burgaz'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.