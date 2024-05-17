Türk Sporcular Almanya'da Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Sporcular Almanya'da Gümüş Madalya Kazandı

Almanya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'na katılan milli sporcular Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel gümüş madalyayla yurda döndü. Yarışmada Naz Arıcı Altın Kadınlar kategorisinde ikinci olurken, Elif Sırma Özel ise Bronz Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

17.05.2024 12:28
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(ANKARA)- Almanya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'na katılan milli sporcular Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel gümüş madalyayla yurda döndü.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu tarafından Almanya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda Türk sporcular iki gümüş madalya kazandı.

Almanya'da 12-17 Mayıs günleri arasında düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda Timuçin Özbükücü antrenörlüğünde Türkiye'yi temsil eden Masterlar Kış Oyunları Dünya Şampiyonu Naz Arıcı, Altın Kadınlar kategorisinde; Masterlar Kış Oyunları Dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel ise Bronz Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Yarışmada Altın Kadınlar kategorisinde birinciliği İngiltere'den Emily Walker, ikinciliği Türkiye'den Naz Arıcı ve üçüncülüğü Belçika'dan Darya Manoylo kazandı. Bronz Kadınlar kategorisinde ise birinciliği İngiltere'den Samantha Edwards, ikinciliği Türkiye'den Elif Sırma Özel, üçüncülüğü de Almanya'dan Monika Lustincova elde etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Sporcular Almanya'da Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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