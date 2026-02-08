Türk Sporcular Olimpiyatlarda!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türk sporcuların mücadelesi, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in yarın katılacağı kayakla atlama yarışmasıyla başlayacak.
İtalya'da düzenlenen oyunların üçüncü gününde, Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda TSİ 21.00'de erkekler normal tepe müsabakasına katılacak.
Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu üçüncü, Muhammed Ali Bedir ise ilk kez olimpiyatlarda yarışacak.
