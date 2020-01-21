Türk Telekom, Belçika'da Oostende ile oynayacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom, Belçika'da Oostende ile oynayacak! - Son Dakika Spor

Türk Telekom, Belçika'da Oostende ile oynayacak!

6 saat önce

Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk Telekom, Belçika'da Oostende ile oynayacak!, System.String[]

Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.


Oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve lider durumda bulunan Türk Telekom, gruptan çıkmayı garantilemişti.


Ev sahibi Filou Oostende ise grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.


İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı Türk Telekom, 72-66 kazanmıştı.

Türk Telekom, Oostende, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:17 
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