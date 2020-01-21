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Türk Telekom, Belçika'da Oostende ile oynayacak!
6 saat önce
Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve lider durumda bulunan Türk Telekom, gruptan çıkmayı garantilemişti.
Ev sahibi Filou Oostende ise grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı Türk Telekom, 72-66 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:17
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