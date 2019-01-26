Son Dakika Haberleri: Türk Telekom İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

Türk Telekom İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

1 saat önce

Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 76-53 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Türk Telekom İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı, System.String[]
Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 76-53 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Salon: Ankara

Türk Telekom: Kenny Gabriel x, Terrance Campbell Jr xxx 15, Sylven Landesberg xxx 11, Kaya Peker xx 8, Vladimir Stimac xx 5, Ender Arslan xx 9, Yunus Sonsırma x 3, Polat Kaya x 3, Nusret Yıldırım xxx 10, Can Akın x, Metin Türen x 3, Redding xx 9

Başantrenör: Burak Gören

Adatıp Sakarya: Alp Karahan xx 9, Uğur Dokuyan xx 5, Bora Hun Paçun x 6, Junior Etou xxx 14, Burak Eşlik x 4, Wilbekin x 6, Edogi xx 9

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. Periyot: 23-13 (Türk Telekom lehine)

Devre: 43-27 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 60-45 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Türk Telekom, Spor
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