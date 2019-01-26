Türk Telekom İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

Türk Telekom
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'ni 76-53 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Salon: Ankara
Türk Telekom: Kenny Gabriel x, Terrance Campbell Jr xxx 15, Sylven Landesberg
xxx 11, Kaya Peker
xx 8, Vladimir Stimac xx 5, Ender Arslan
xx 9, Yunus Sonsırma x 3, Polat Kaya
x 3, Nusret Yıldırım
xxx 10, Can Akın
x, Metin Türen x 3, Redding xx 9
Başantrenör: Burak Gören
Adatıp Sakarya: Alp Karahan xx 9, Uğur Dokuyan xx 5, Bora
Hun Paçun x 6, Junior Etou xxx 14, Burak Eşlik x 4, Wilbekin x 6, Edogi xx 9
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 23-13 (Türk Telekom lehine)
Devre: 43-27 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 60-45 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL