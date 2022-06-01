Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı! - Son Dakika
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Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı!

01.06.2022 18:38
Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı!

2022'ye sayılı günler kala fiyatları artıran Türk Telekom maalesef ikinci zam ile karşımıza çıktı. İşte Türk Telekom internet fiyatları!

Döviz kurunun artmasından enflasyona birden fazla etkenin birleşmesi sonucunda hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor. İnternet fiyatları da bu durumdan etkileniyor. İnternet fiyatlarına 1 Haziran tarihinde yapılması beklenen zam yapıldı ve yeni Türk Telekom internet fiyatları resmi olarak açıklandı.

Peki, 1 Haziran'da zam yapılacağı nasıl biliniyordu? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 9 Mart'ta Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama ücretlerinin revizesini onayladı. Normal şartlarda 1 Nisan tarihinde geçerli hale gelecek fiyat düzenlemesi, tepkiler üzerine 1 Haziran'a ertelenmişti.

Türk Telekom internet fiyatları: 1 Haziran fiyat artışı

Bugün itibariyle internet sitesinde yeni fiyatları açıklayan Türk Telekom en düşük paket olan 16 Mbps hız seçeneği için 105 TL yerine artık 129 TL talep ediyor. 24 Mbps hız sunan paketin fiyatı 119'dan 139 TL seviyesine çıkarken, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL seviyesine ulaştı.

İnternet hızıEski fiyatYeni fiyat16 Mbps105 TL129 TL24 Mbps119 TL139 TL35 Mbps134 TL154 TL50 Mbps149 TL169 TL100 Mbps165 TL 194 TL

En hızlı seçenek olan 100 Mbps için daha önce 165 TL ödeyen müşterilerin artık 194 TL ödemesi gerekiyor. Türk Telekom ile benzer şekilde diğer internet servis sağlayıcılarının da fiyatları artırması bekleniyor.

Hali hazırda Türk Telekom abonesi olan ve internet tarifesi bulunan kişiler, taahhüt süreleri bitene kadar bu zamdan etkilenmeyecek.

BTK tarafından kabul edilen Türk Telekom port ve toptan hat kiralama ücreti artışının detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İnternete büyük zam geliyor! İşte yaşanacak artış

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Kaynak: Shiftdelete

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