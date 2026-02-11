Türk Tıbbı Dünyaya Açılıyor - Son Dakika
Türk Tıbbı Dünyaya Açılıyor

11.02.2026 13:01
SBÜ, uluslararası düzeyde kalp damar cerrahisi eğitimi vererek Türk tıbbını tanıtıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bülent Rabuş, başarılı operasyonlara imza atan cerrahların, yurt dışında da kalp damar alanında Türkçe eğitimler verdiğini söyledi.

Rabuş, Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Hamidiye Tıp Fakültesi olarak kalp damar alanında İstanbul'da düzenledikleri sempozyumları artık farklı illerde de yapmaya başladıklarını anlattı.

SBÜ'nün 21 ilde, 69 afiliye (kurumlar arası işbirliği) eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim yaptığını anlatan Rabuş, fakülte olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri tıp öğrencilerine, uluslararası tıp ve diğer tıp fakültelerinde de eğitim verdiklerini ifade etti.

SBÜ bünyesinde farklı illerde tıp fakültelerinin olduğuna işaret eden Rabuş, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin sadece ülkemizde değil, yurt dışında da eğitim faaliyetleri mevcut. Özbekistan'da Buhara'da İbn-i Sina Tıp Fakültesinde bu yıl içerisinde ilk mezunlarımızı verdik. Semerkant'ta tıp fakültesi açıldı. Bu yıl içerisinde kalp ve damar cerrahisi olarak Suriye'de Çobanbey'de beşinci sınıf öğrencilerimize ders anlattık. Verilen eğitimlerin hepsi aynı standartta. Yani gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tıp fakültelerimizde eğitim alan öğrencilerimiz, o müfredat programında aynı tarzda farklı hocalarımızdan eğitim almakta."

Rabuş, 2021'de kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi'nde 446 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu akademik takvim döneminde de 29 öğrencinin kalp ve damar cerrahisi stajını tamamladığını bildirdi.

"Türk tıbbı çok başarılı"

Rabuş, SBÜ bünyesinde 4'ü yurt dışında toplam 12 tıp fakültesinin bulunduğunu ve yeni fakültelerin açılmaya devam ettiğini ifade ederek, en son Saraybosna'da Uluslararası Tıp Fakültesinin açıldığını kaydetti.

Saraybosna'da öğrenci alımlarının başladığına, Özbekistan'da ise ilk mezunların verildiğine dikkati çeken Rabuş, "Somali'den asistan olarak gelip Türkiye'de kalp ve damar cerrahisi eğitimi verdiğimiz, mezun ettiklerimiz var." dedi.

Rabuş, Türk cerrahların dünyanın dört bir yanına giderek orada kalp ve damar cerrahisi alanında Türkçe eğitim verdiklerini vurgulayarak, diğer branşlarda olduğu gibi SBÜ bünyesinde gerek teorik gerekse pratik uygulamaların başarıyla yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
