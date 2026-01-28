Türk ve Macar İş İnsanları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk ve Macar İş İnsanları Toplantısı

28.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Macaristan'da iş insanları ile inşaat, tarım ve enerji sektörlerini ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan'daki Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nda inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayisi, savunma sanayisi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla düzenlenen Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutladığını anımsatan Bolat, iş insanlarını Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı sebebiyle Budapeşte'de bir araya getirdiklerini ifade etti.

Bolat, böylece iki ülke arasında yüz yıllardır süren ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerinin taçlandırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Mevkidaşım Szijjarto ile toplantıda özellikle inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayi, savunma sanayi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinden müteşekkil seçkin Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldik. İş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ve planlarını etraflıca ele aldık. Toplantının Türk ve Macar şirketler için yeni fırsatlar ve iş bağlantıları oluşturmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Macaristan, Diplomasi, Havacılık, Ekonomi, Enerji, İnşaat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk ve Macar İş İnsanları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:17:57. #7.11#
SON DAKİKA: Türk ve Macar İş İnsanları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.