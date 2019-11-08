Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (1)
6 saat önce
Devriye yapılacak bölge Askeri araçların görüntüsü Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35 Kaynak: AA
Devriye yapılacak bölge
Askeri araçların görüntüsü Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. (1)
Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi