Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (2)
7 saat önce
Askeri araçların hareketliliği Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:49 Kaynak: AA
Askeri araçların hareketliliği Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. (2)
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