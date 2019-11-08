Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (2)
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (2)

Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (2)

7 saat önce

Askeri araçların hareketliliği Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

Askeri araçların hareketliliği Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. (2)

Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (2)

Fırat, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:49 Kaynak: AA
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Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı
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