Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz'e ziyaret, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, üyelere çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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