Türk Yapay Zeka Ekosistemi 2025 Raporu

09.01.2026 17:32
Türkiye'nin yapay zeka girişimleri 1188'e ulaştı, B2B çözümler ön planda, üç unicorn var.

Türkiye İş Bankası bünyesindeki Yapay Zeka Fabrikası, Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla hazırlanan "2025 Türk Yapay Zeka Ekosistemi ve Global Etki Raporu"nun sonuçlarını paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, rapor, Türk yapay zeka ekosistemini yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, yurt dışında kurulan, Türk kurucuların liderliğindeki girişimler ve diaspora etkisiyle küresel bir bütün olarak değerlendiriyor.

Rapora göre, 1188 aktif yapay zeka girişimine sahip Türk yapay zeka ekosistemi, yükseliş trendinde yer alıyor. Türkiye'de söz konusu girişimlerin yüzde 70'i, 2020 ve sonrasında kuruldu.

Yurt dışında faaliyet gösteren Türk kuruculu girişimlerin sayısı 274 olurken, Türk kurucuların liderliğinde gelişen yapay zeka "unicorn"larının sayısı üçe ulaştı.

Raporda, 2024-2025 döneminde 180 yapay zeka girişiminin erken aşamada yatırım aldığı, küresel yapay zeka yatırımlarının 2025 itibarıyla işlem sayısında daralma yaşamasına rağmen yatırım hacmi açısından zirveye ulaştığı aktarıldı.

B2B odaklı çözümler öne çıkıyor

Türk yapay zeka ekosistemi son bir yıl içinde iki yapay zeka unicornu çıkararak, özellikle B2B (işletmeler arası) odaklı çözümlerde rekabet gücünü ortaya koydu.

Türkiye'de mobil oyun sektöründen beslenen ürün geliştirme ve ölçeklendirme yetkinlikleriyle yapay zeka uygulama stüdyoları, B2C (işletmeden tüketiciye) tarafında potansiyel taşıyor.

Türk yapay zeka girişimlerinin B2B odağı ve Türkiye merkezli girişimler ile diaspora girişimlerinin oluşturduğu çok merkezli yapı, ekosistemin küresel rekabet gücünü destekliyor.

Kaynak: AA

