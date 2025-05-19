Türkan Belgeseline En İyi Yönetmen Ödülü

(İSTANBUL) - Dünyanın dört bir yanından filmlerin yarıştığı "2. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali/Yazarın Yolculuğu 2025 Ödülleri" sahiplerini buldu. "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeseli, "En İyi Yönetmen" dalında ödül kazandı. Ödül, belgeselin yönetmeni Gülay Ayıldız Yiğitcan'a verildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) desteğiyle hazırlanan, yapımcılığını ve senaryosunu Cumhuriyet'in öncü kadınları üzerine çalışmalarıyla tanınan Özlem Özdemir'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın yaptığı "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeseli, "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan yönetmen Yiğitcan, şunları söyledi:

"Değerli jüri üyelerine birçok imkansızlığı aşarak ortaya çıkardığımız emeğimize verdikleri değer için teşekkür ederim. Bu filmi Özlem Özdemir'siz düşünmek mümkün değil, o yüzden bu ödül ikimizin. Çünkü günlerce gecelerce uyumadan çalıştık ve bu filmi ortaya çıkardık. Türkan Saylan'ın da imkansızlığı başarıya çevirdiği sayısız işte; empatisi, kararlılığı, çalışma disiplini ve özellikle bir kadın olarak engeller karşısında yılmaması bize hem ilham verdi hem de bizi motive etti. Uykusuz geçen çalışma saatlerinde Sevgili eşim Kemal Yiğitcan'a da beni yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum."

Yapımcı Özlem Özdemir ise şöyle konuştu:

"Bütün jüriye Türkan Saylan'ı anlatan bu hikayeyi duyduğunuz, anladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın Türkan Saylan'ın aramızdan ayrılışının 16'ncı ölüm yıl dönümü. Bu nedenle bu ödülü bugün almamız daha da anlamlı, bu ödülü onun aziz hatırasına adamak istiyoruz, ruhu şad olsun. Ben onun bir kadın olarak anlatılmasını istedim. Çünkü çok üzdük Türkan Saylan'ı... ÇYDD kurucusu, kızların okumasını sağlıyor, aynı zamanda o bir doktor, cüzzamı bu ülkede yok etmiş bir kadın. Bence ona borcumuzu ödeyebilmiş değiliz. Yanımda olan Gülay Yiğitcan olmasaydı bu film olmazdı, olmazı olur yaptı. ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel yapım desteğini sağlamasaydı bu film zaten olmazdı, çok teşekkür ediyorum. Burada çok genç arkadaşımız var, bu film gençlerin Türkan Saylan'ı doğru anlaması adına yapıldı. Onun değerini bilelim, Türkan Saylan'lar yetişmeye devam etsin ve tabii ki Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın."

Belgeselde, Türkan Saylan'ın bilim dünyasına katkıları, cüzzamla mücadelesi ve bir kadın olarak yaşamı ön plana çıkıyor. Yoğun bir araştırma ve yapım sürecinin sonucunda yaşama geçirilen belgesel; 2024 yılında Atina Uluslararası Aylık Sanat ve Film Festivali'nde "Mansiyon Ödülü" ile Halicarnassus Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü. Belgesel film, Delhi Women's Bioscope Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Women's Voices Online Film Festivali ve Boston Türk Filmleri Festivali'ne finalist oldu.