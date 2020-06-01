Turkcell'in büyüyen dijital servisleri yeni istihdam fırsatları sağlıyor

Turkcell, Kovid-19 ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yazılım geliştirme ekibini büyütecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli teknoloji üretiminin daha da önem kazandığı bu dönemde Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler, CRM, Network Teknolojileri Geliştirmeleri, Finansal Teknolojiler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri gibi alanlarda çalışmak üzere 80 yazılım geliştirme uzmanı (developer) işe alınacak.



İlgili mühendislik fakültelerinden 4 yıllık örgün öğretim lisans mezunu olan, 2 yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunan yazılım geliştirme uzmanları, yeni açılacak pozisyonlara "kariyerim.turkcell.com.tr" adresi ve Turkcell Linkedin sayfası üzerinden 15 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek.



Adayların işe alım süreçleri, Kovid-19 döneminde evden çalışma düzenine geçen Turkcell İK ekiplerince tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuruların ardından istenen koşulları karşılayan adaylarla, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden online mülakatlar ve teknik testler yapılıyor.



Mülakatı geçen adayların işe alım işlemleri dijital imza sayesinde online ortamda gerçekleştirilirken, oryantasyon süreçleri de yine online toplantılar ve online sınıf içi eğitimlerle tamamlanıyor.



Yeni Turkcell'lilerin ilk günlerinde onlara Turkcell kültürü, çalışma ortamı, ekip dinamikleri gibi konularda rehberlik ederek hayatlarını kolaylaştıran Beyaz Gölge uygulamasının yanı sıra Dijital Beyaz Gölge de BiP kanalı üzerinden hayata geçirildi. Yeni Turkcell'liler merak ettikleri soruların yanıtlarına da dijital ortamdan ulaşabiliyorlar.



"Yeni dönemde Turkcell'in işe alımları devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Kovid-19 döneminde müşterilerin değişen ve artan ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.



Demir, Kovid-19 döneminde müşterilerin dijital servislere olan talebinde büyük artışlar gözlemlediklerini ifade ederek, "Bu veriler ışığında yeni dönemde sunduğumuz ürün ve hizmetleri de müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde geliştirerek sayılarını artıracağız." ifadesini kullandı.



Turkcell bünyesinde halihazırda 470 kişilik yazılım geliştirme uzmanı ile çalıştıklarını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Turkcell'in işe alımları devam edecek. İlk etapta yazılım geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılamak için 80 kişiyi Turkcell ailesine katacağız. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler bize gösteriyor ki, dünyanın salgın sonrası dönemde yazılımcılara daha fazla ihtiyacı olacak. Yeni süreçte yazılım geliştirme uzmanlarının en çok kazanan meslek grupları arasında olacağını da rahatlıkla söyleyebilirim."

"150 yeni mezun genç yeteneği Turkcell bünyesine katacağız"

Serhat Demir, Turkcell bünyesinde finanstan insan kaynaklarına, pazarlama ve satıştan hukuka kadar pek çok alanda işe alımların devam ettiğini, GNÇYTNK programı sayesinde bu yıl da 150 yeni mezun genç yeteneği Turkcell bünyesine katacaklarını aktardı.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif son derece değerli. Biz gençlerin vizyonundan faydalanıyoruz. Gençlerimiz de Turkcell'in kendilerine sağladığı imkanlarla hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyorlar. Ayrıca, üniversite öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak, teoride öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarmalarına fırsat vermek amacı ile 150 üniversite öğrencisine 'Stajcell' programımız kapsamında şirketimizde staj yapma imkanı tanıyacağız. Yine bu dönemde, ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları ülkelerinde çalışmaya teşvik edeceğimiz 'Tersine Beyin Göçü' projelerimiz ile nitelikli istihdama da katkı sağlamayı hedefliyoruz."