Turkish Amateur Open 2026 Belek\'te

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Turkish Amateur Open 2026, 9-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası (Turkish Amateur Open 2026), Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenecek. 9- 11 Ocak tarihleri arasında uluslararası katılımla gerçekleştirilecek turnuvada 12 ülkeden 60 seçkin sporcu yer alacak. Avrupa'nın en prestijli amatör golf organizasyonları arasında yer alan şampiyonanın Türk golfünün gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.
