Turkish Cargo İzmir'den seferlerine başlıyor - Son Dakika

En iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'e sefer planlıyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği video konferansta Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Satış Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana illeri Kargo Müdürleri yaş meyve sebze ihracatçılarının havayolu kargo ilgili sorularını yanıtladı, salgın sürecini değerlendirdi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, korona virüs süresince Turkish Cargo'nun ihracatçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sefer sayısını artırarak Türkiye'nin üretici ve ihracatı için çözüm ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Korona virüs sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamasının, yolcu uçaklarının trafiğini düşürürken, kargo uçakları tarafında ise yoğunluğu beraberinde getirdiğini söyleyen Uçak, "Kargo uçaklarının yanı sıra THY'nin yolcu filosunda bulunan uçaklarla da kargo taşınıyor. Dünyanın en büyük 6. hava kargo taşıma kapasitesine sahip olan Turkish Cargo ile raf ömrü az olan katma değerli ürünlerimizi birçok ülkeye hızlı bir şekilde gönderiyoruz. Birim fiyatları ve ücretler sefer sayıları açıldıkça daha makul seviyelere gelecektir. 2019'da 6 bin 213 ton ürün karşılığında 19 milyon 761 bin dolarlık yaş meyve sebze hava yoluyla taşındı. Geçen sene hava yoluyla yapılan yaş meyve sebze ihracatı 2018'e göre değer bazında yüzde 9 artış gösterdi" dedi.

4 MİLYON 309 BİN DOLARLA HONG KONG BİRİNCİ SIRADA

Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatının 4 milyon 309 bin dolarla Hong Kong'a yapıldığını söyleyen Uçak, Hong Kong'u 2 milyon 525 bin dolar ile Norveç, Norveç'i ise 1 milyon 656 bin dolarla Singapur'un izlediğini söyleyerek şöyle konuştu: "Çin'e ise 1 milyon 337 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa ise hava kargoyla yapılan ihracatımızda 1 milyon dolarla beşinci sırada. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlar da etkisini artırıyor. Böylece bizim pazar ağımız da genişliyor. Geçen sene hava yoluyla yaş meyve sebze ihracatında 10 milyon dolarla ilk sırada yer alan kiraz ihracatı 2018'e göre miktar bazında yüzde 23 değer bazında yüzde 53 arttı. En çok ihraç edilen ikinci ürünümüz ise 2 milyon 349 bin dolarla mantar oldu. İncir ihracatından ise 2019'da yüzde 7'lik yükselişle 2 milyon 569 bin dolar gelir elde edildi."

Yakın zamanda Çin'den sonra Tayvan ve Güney Kore'ye kiraz ihracatının açıldığını söyleyen Uçak, "Salgın öncesinde Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur başta olmak üzere Uzakdoğu ve Güney Doğu Asya'ya yönelik iki tane Ur-Ge projemiz vardı. Turkish Cargo normalleşme sürecine giren Güney Kore'ye şu an haftada iki sefer gerçekleştiriyor" dedi.

İLK SEFER 28 MAYIS'TA

Turkish Cargo Bölge Müdürü Faik Deniz ise 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'e sefer planlandığını açıklayarak şunları söyledi: "Geniş gövde olursa buradan İstanbul'a 30 tona yakın gönderi yapabileceğiz. Bu da kapasite ihtiyacını bir nebze rahatlatacaktır. Hassas ürünler olduğu için kapasite için önceliğini yaş meyve sebzeye vereceğiz. Çin ile kiraz ihracatında ticaret hacmi artarsa charter ya da ek seferleri koyacağız. Bu yıl düşük bir ihtimal ama önümüzdeki yıllarda talep artışına bağlı olarak charter operasyonlarını yapabileceğimiz düşünüyorum. Bütün operasyonumuz tek bir havalimanında kompakt bir şekilde devam ediyor. Sorunlar daha da azalacak. İzmir'de balık özelinde dezenfeksiyon işlemi uygulayarak paletlerimizi ve yüklerimizi çıkardık. Korona virüsün etkisini azaltacak, 30 gün muhafazasını sürdürecek bir koruma dezenfeksiyonuydu. Sağlık Bakanlığı onaylı işlem ilk defa İzmir'de uygulandı. Bu durum çapraz bulaşmayı da önlüyor. Virüs karşı tarafa geçmiyor."

ÜRÜNLER UÇAĞA SOĞUK ZİNCİR KIRILMADAN YÜKLENECEK

İzmir'de 731 metrekare alana 3 bin 878 metreküp kapasiteye sahip soğuk hava deposunun Şubat ayında tamamlandığını açıklayan Faik Deniz şöyle konuştu: "Büyüklüğüyle İzmir bölgesinin 20-25 yıllık soğuk hava deposu ihtiyacını karşılayacağı anlamına geliyor. Yenilemediğimiz depoları dahil ettiğimizde 4 bin metreküpe yakın soğuk hava depomuz var. Ürünleri X-ray'den geçirdiğimizde direk depoya alınıyor ve soğuk zincir kırılmıyor. Uçak altına çekeceğimiz özel ekipmanlarla ilgili de taleplerimizi ilettik. Soğuk zincir kırılmadan ürünler uçağa yüklenecek. Depo 0 ile 8 derece arasında. İkinci fazda donuklar için planımız var. Eksi dereceliyi de yapacağız. İlk projenin içinde soğuk havanın içinde düşündük. Ancak eksi dereceyi soğuk havanın içinde yaparsanız buzlanma yapar ondan ayrı bir odada kullanmanız gerekiyor."

GÜNEY KORE'YE EK SEFER GÜNDEMDE

Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Güney Kore'ye seferlerin artırılması konusunda talep varsa en azından kirazın en yoğun olacağı dönemde bir aya kadar ek sefer konulmasını destekleriz. Ege İhracatçı Birlikleri ile 3-4 senedir yapılan çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Geçen sene Haziran ayında Çin'e kiraz ihracatının başlamasıyla yakaladığımız bu artışı devam ettirerek, hava kargoda yaş meyve ihracatımızı daha yukarılara götüreceğiz. Yolcu uçaklarımız Haziran'da başlıyor. Bütün dünya ülkeleriyle bağlantı sağlıyoruz. Yaş meyve sebze gibi ürünlerin raf ömrü az maliyeti yüksek. Bu yüzden kapasite ve fiyat olarak yaş meyve sektörüne özel hareket ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)