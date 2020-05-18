Turkish Cargo İzmir'den seferlerine başlıyor - Son Dakika

Turkish Cargo İzmir'den seferlerine başlıyor

En iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'e sefer planlıyor.

Turkish Cargo İzmir'den seferlerine başlıyor, System.String[]

En iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'e sefer planlıyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği video konferansta Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Satış Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana illeri Kargo Müdürleri yaş meyve sebze ihracatçılarının havayolu kargo ilgili sorularını yanıtladı, salgın sürecini değerlendirdi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, korona virüs süresince Turkish Cargo'nun ihracatçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sefer sayısını artırarak Türkiye'nin üretici ve ihracatı için çözüm ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Korona virüs sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamasının, yolcu uçaklarının trafiğini düşürürken, kargo uçakları tarafında ise yoğunluğu beraberinde getirdiğini söyleyen Uçak, "Kargo uçaklarının yanı sıra THY'nin yolcu filosunda bulunan uçaklarla da kargo taşınıyor. Dünyanın en büyük 6. hava kargo taşıma kapasitesine sahip olan Turkish Cargo ile raf ömrü az olan katma değerli ürünlerimizi birçok ülkeye hızlı bir şekilde gönderiyoruz. Birim fiyatları ve ücretler sefer sayıları açıldıkça daha makul seviyelere gelecektir. 2019'da 6 bin 213 ton ürün karşılığında 19 milyon 761 bin dolarlık yaş meyve sebze hava yoluyla taşındı. Geçen sene hava yoluyla yapılan yaş meyve sebze ihracatı 2018'e göre değer bazında yüzde 9 artış gösterdi" dedi.

4 MİLYON 309 BİN DOLARLA HONG KONG BİRİNCİ SIRADA

Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatının 4 milyon 309 bin dolarla Hong Kong'a yapıldığını söyleyen Uçak, Hong Kong'u 2 milyon 525 bin dolar ile Norveç, Norveç'i ise 1 milyon 656 bin dolarla Singapur'un izlediğini söyleyerek şöyle konuştu: "Çin'e ise 1 milyon 337 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa ise hava kargoyla yapılan ihracatımızda 1 milyon dolarla beşinci sırada. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlar da etkisini artırıyor. Böylece bizim pazar ağımız da genişliyor. Geçen sene hava yoluyla yaş meyve sebze ihracatında 10 milyon dolarla ilk sırada yer alan kiraz ihracatı 2018'e göre miktar bazında yüzde 23 değer bazında yüzde 53 arttı. En çok ihraç edilen ikinci ürünümüz ise 2 milyon 349 bin dolarla mantar oldu. İncir ihracatından ise 2019'da yüzde 7'lik yükselişle 2 milyon 569 bin dolar gelir elde edildi."

Yakın zamanda Çin'den sonra Tayvan ve Güney Kore'ye kiraz ihracatının açıldığını söyleyen Uçak, "Salgın öncesinde Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur başta olmak üzere Uzakdoğu ve Güney Doğu Asya'ya yönelik iki tane Ur-Ge projemiz vardı. Turkish Cargo normalleşme sürecine giren Güney Kore'ye şu an haftada iki sefer gerçekleştiriyor" dedi.

İLK SEFER 28 MAYIS'TA

Turkish Cargo Bölge Müdürü Faik Deniz ise 28 Mayıs'ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'e sefer planlandığını açıklayarak şunları söyledi: "Geniş gövde olursa buradan İstanbul'a 30 tona yakın gönderi yapabileceğiz. Bu da kapasite ihtiyacını bir nebze rahatlatacaktır. Hassas ürünler olduğu için kapasite için önceliğini yaş meyve sebzeye vereceğiz. Çin ile kiraz ihracatında ticaret hacmi artarsa charter ya da ek seferleri koyacağız. Bu yıl düşük bir ihtimal ama önümüzdeki yıllarda talep artışına bağlı olarak charter operasyonlarını yapabileceğimiz düşünüyorum. Bütün operasyonumuz tek bir havalimanında kompakt bir şekilde devam ediyor. Sorunlar daha da azalacak. İzmir'de balık özelinde dezenfeksiyon işlemi uygulayarak paletlerimizi ve yüklerimizi çıkardık. Korona virüsün etkisini azaltacak, 30 gün muhafazasını sürdürecek bir koruma dezenfeksiyonuydu. Sağlık Bakanlığı onaylı işlem ilk defa İzmir'de uygulandı. Bu durum çapraz bulaşmayı da önlüyor. Virüs karşı tarafa geçmiyor."

ÜRÜNLER UÇAĞA SOĞUK ZİNCİR KIRILMADAN YÜKLENECEK

İzmir'de 731 metrekare alana 3 bin 878 metreküp kapasiteye sahip soğuk hava deposunun Şubat ayında tamamlandığını açıklayan Faik Deniz şöyle konuştu: "Büyüklüğüyle İzmir bölgesinin 20-25 yıllık soğuk hava deposu ihtiyacını karşılayacağı anlamına geliyor. Yenilemediğimiz depoları dahil ettiğimizde 4 bin metreküpe yakın soğuk hava depomuz var. Ürünleri X-ray'den geçirdiğimizde direk depoya alınıyor ve soğuk zincir kırılmıyor. Uçak altına çekeceğimiz özel ekipmanlarla ilgili de taleplerimizi ilettik. Soğuk zincir kırılmadan ürünler uçağa yüklenecek. Depo 0 ile 8 derece arasında. İkinci fazda donuklar için planımız var. Eksi dereceliyi de yapacağız. İlk projenin içinde soğuk havanın içinde düşündük. Ancak eksi dereceyi soğuk havanın içinde yaparsanız buzlanma yapar ondan ayrı bir odada kullanmanız gerekiyor."

GÜNEY KORE'YE EK SEFER GÜNDEMDE

Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Güney Kore'ye seferlerin artırılması konusunda talep varsa en azından kirazın en yoğun olacağı dönemde bir aya kadar ek sefer konulmasını destekleriz. Ege İhracatçı Birlikleri ile 3-4 senedir yapılan çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Geçen sene Haziran ayında Çin'e kiraz ihracatının başlamasıyla yakaladığımız bu artışı devam ettirerek, hava kargoda yaş meyve ihracatımızı daha yukarılara götüreceğiz. Yolcu uçaklarımız Haziran'da başlıyor. Bütün dünya ülkeleriyle bağlantı sağlıyoruz. Yaş meyve sebze gibi ürünlerin raf ömrü az maliyeti yüksek. Bu yüzden kapasite ve fiyat olarak yaş meyve sektörüne özel hareket ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Türk Hava Yolları, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkish Cargo İzmir'den seferlerine başlıyor - Son Dakika

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 18:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkish Cargo İzmir'den seferlerine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]