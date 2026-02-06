Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Perspektif - Son Dakika
Politika

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Perspektif

06.02.2026 12:16
Cevdet Yılmaz, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerimizde somut ilerleme ihtiyacını ele aldık. AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar, dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir. Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yapıcı diyalog ve işbirliği için Sayın Kos ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

13:16
