Türkiye-AB Ticaret Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Thomas'ı, Ticaret Bakanlığı'nda kabul ettiğini belirten Bolat, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunduk ve AB ile ticaret gündemimizin öne çıkan konuları arasında yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalarımız gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirme konusundaki irademizi ifade ettik."