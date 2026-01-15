Türkiye-ABD Ticaret Görüşmesi - Son Dakika
Türkiye-ABD Ticaret Görüşmesi

15.01.2026 16:50
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Büyükelçisi ile ticari ilişkileri ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Bakanlık'ta bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, iş birliği alanları ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumu, kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile, ticaret ve ekonomik işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek; yeni işbirliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-ABD Ticaret Görüşmesi - Son Dakika

