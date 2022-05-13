Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Akyön, Kayseri'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Akyön, Kayseri'de temaslarda bulundu

13.05.2022 18:54
Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Akyön, Kayseri'de temaslarda bulundu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları için kentte bulunan Akyön, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri'nin bisiklet şehri olması yönünde ellerinden gelen gayreti vereceklerini belirten Akyön, "Her zaman camiamızın yanında olan Kayseri'nin mimarı, eski bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yüksel Yiğit, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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