Türkiye'de Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 12

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3