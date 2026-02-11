Türkiye'de Yağışlar Azaldı - Son Dakika
Türkiye'de Yağışlar Azaldı

11.02.2026 11:30
Ekim-Aralık döneminde yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre %20 azaldı. En fazla azalma Güneydoğu'da.

Türkiye'de, 1 Ekim ile 31 Aralık arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20, geçen yıla göre yüzde 5 azaldı.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-aralık yağışları (1991-2020) 183,5 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 3 aylık döneminde 154,6, bu yılın su/tarım yılı 3 aylık döneminde ise ortalama 147 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 3 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 20, geçen yıla göre yüzde 5 azaldı.

Bu dönemde yağışlar Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde azaldı, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Bölge genelinde su yılı yağışları, tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşti. Normallerine göre en fazla azalma, yüzde 34 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 407,6 milimetre ile Zonguldak'ta gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış, yüzde 38 ile Düzce'de kaydedildi.

En az yağış 62,2 milimtere ile Kırıkkale'de gerçekleşirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 59 ile Gaziantep'te ölçüldü.

2026 su yılı yağışları Gaziantep ve Kilis'te, son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

2026 su/tarım yılı 3 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler2026 su/tarım Yağış (mmNormal (mm)2025 su/tarım Yağış (mm)Normaline Göre Değişim(%)Geçen Yıla Göre Değişim(%)
Marmara209234,6191,111 azalma9 artma
Ege170,5206,8187,918 azalma9 azalma
Akdeniz171,3249,922932 azalma25 azalma
İç Anadolu85,2113,169,325 azalma23 artma
Karadeniz191,2214,124011 azalma20 azalma
Doğu Anadolu129,8151,8110,715 azalma17 artma
Güneydoğu Anadolu117,7177,191,234 azalma29 artma

Kaynak: AA

