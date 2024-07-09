Türkiye\'deki Umre ve Hac Turlarına İlgi Her Geçen Yıl Artıyor!

Advertorial Bülten

Türkiye, umre ve hac turlarına katılım açısından dünya genelinde ön sıralarda yer alıyor. Her yıl hac ve umre için yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı artarken, bu artış beraberinde ciddi bir planlama gerekliliğini de getiriyor. Umre ve hac turları sektöründe faaliyet gösteren firmalar, bu yoğun talebi karşılayabilmek adına titiz çalışmalar yürütüyor.

İnanç Turizm Kurucusu Mahmut Şenadlı, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Şenadlı, "Her yıl umre ve hac turlarında yaşanan yoğunluk, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için detaylı planlamalar yapmamızı zorunlu kılıyor," dedi.

12 Yılda Büyük Başarı

İnanç Turizm'in, 12 yıl önce kurulduğunda sıfırdan başlayan bir acente iken, bugün 3000'den fazla yolcuya hizmet veren büyük bir organizasyon haline geldiğini ifade eden kurucu Şenadlı, şirketin başarısının arkasında yatan en önemli faktörler arasında sundukları 5 yıldızlı kaliteli hizmet, iyi rehberlik ve uygun fiyat politikaları bulunduğunu belirtti.

Şenadlı, "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak adına her detayın zamanında yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bu, bizi sektördeki diğer firmalardan ayıran en önemli unsurlardan biri," diye de ekledi.

Sorumluluk ve Planlama

Türkiye'nin umre ve hac turlarında dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Mahmut Şenadlı, bu yoğun talebi karşılamak için yapılan planlamaların önemine vurgu yaparak, "Her yıl binlerce vatandaşımızın umre ve hac ibadetlerini yerine getirmek için yurtdışına çıkması, biz turizm acenteleri için büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bir yıllık planlamalar yaparak yığılmaların önüne geçmeyi hedefliyoruz," dedi.

İnanç Turizm, sunduğu hizmetlerle sektörde öne çıkan firmalar arasında yer alıyor. 5 yıldızlı otellerde konaklama, kaliteli rehberlik hizmetleri ve uygun fiyat politikaları ile dikkat çeken firma, müşteri memnuniyetine büyük önem veriyor.

Şenadlı, "Biz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için her zaman yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz. Yapay zeka uygulamaları ile desteklenen entegre bilgilendirme sistemlerimiz sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve etkili hizmet sunuyoruz," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin umre ve hac turlarına sağladığı katkının altını çizen Şenadlı, İnanç Turizm'in de bu alanda önemli bir rol oynadığını belirterek, "Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu ve %95'in üzerinde memnuniyet oranımızla bunu başardık. Umre ve hac alanında uluslararası müşterilere de hizmet vermeyi hedefliyoruz." sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.