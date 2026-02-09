Türkiye'den Aile Diplomasisi Hamleleri - Son Dakika
Türkiye'den Aile Diplomasisi Hamleleri

09.02.2026 11:51
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin aile odaklı uluslararası çalışmalarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası farkındalığın artırılması ve bu alanda iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Aile diplomasisi' çalışmaları kapsamında uluslararası platformlarda aktif faaliyetler yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, 2024 yılında 'Birleşmiş Milletler (BM) Ailenin Dostları Grubu'na üye olurken, BM çatısı altında aile odaklı çok sayıda uluslararası yan etkinlik hayata geçirildi. Bu kapsamda, 79'uncu BM Genel Kurulu'nda Koruyucu Aile Modeline İlişkin Seferberlik Çağrısı, BM 69'uncu 'Kadının Statüsü Komisyonu'nda aileden ilham alan kadın girişimciliği vurgusu, 2025 yılında 80'inci BM Genel Kurulu'nda ise tehditlere karşı aileden başlayan küresel dayanışma çağrısı yapıldı. Ayrıca 2'nci BM Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde 'aile destekli sosyal kalkınma' yaklaşımı gündeme taşındı.

AİLE VE NÜFUS KONULARI TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE

Türkiye'nin girişimleriyle Türk Devletleri Teşkilatı bünyesine aile ve sosyal politika alanlarında iş birliği başlıkları eklenirken, bu alanda ilk bakanlar toplantısı 2024 yılı Mayıs ayında İstanbul'da, 2'ncisi ise 2025 yılı Haziran ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çalışma alanlarına da aile ve nüfus konuları yine Türkiye'nin öncülüğünde dahil edildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumuna 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 26 ülkeden katılım sağlandı. 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu ise Ankara'da ulusal ve uluslararası akademisyenlerin, uzmanların ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı 2026-2035 Eylem Programı'na 'Ailenin, nesillerin ve güçlü nüfus yapısının korunması' ayrı bir öncelik alanı olarak eklendi. Aile Yılı uygulaması birçok ülkeye de örnek olurken, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Mısır ve KKTC 2026 yılını Aile Yılı ilan etti. Türkiye'nin girişimleriyle, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026-2035 yıllarının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesine yönelik karar taslağına ilişkin çalışmalar da sürdürülüyor. Ayrıca, İİT üye devletlerinde dijital oyunlar ve sosyal medya alanında gençlerin haklarının korunmasına yönelik karar taslağı da kabul edildi.

22 MUTABAKAT ZAPTI VE 4 FAALİYET PLANI İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın görev süresi boyunca gerçekleştirdiği uluslararası temaslar vesilesiyle yabancı muadil kurumlarla aileye yönelik 22 mutabakat zaptı ve 4 faaliyet planı imzalandı. Bu sayı, Bakanlığın kuruluşundan bu yana imzalanan anlaşmaların yüzde kırkına tekabül ediyor. Bakanlık, aile kurumunun küresel riskler karşısındaki merkezi rolünü vurgulamaya, aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik Aile Diplomasisi çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

