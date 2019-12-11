Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib ilinde 500 öğrencinin eğitim göreceği 2. Abdülhamid Han İlkokulunun açılışını yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib ilinde 500 öğrencinin eğitim göreceği 2. Abdülhamid Han İlkokulunun açılışını yaptı.

TDV'nin Pakistanlı Beyt es Selam kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Kah köyünde açtığı "2. Abdülhamid Han" İlkokulunda, Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 500 öğrenci eğitim görecek.

Açılışa katılan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun açılışı ve vakfın İdlib'deki yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgede bulunduklarını söyledi.

Açık, "Anaokulundan liseye kadar çocuklara eğitim verme hususunda gayret gösteriyoruz. Bu okul, yıllar önce vardı fakat çadırdaydılar. Şu anda hamdolsun 500 çocuk eğitim görmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

İlkbahara kadar İdlib'deki yetim ailelerine daha iyi şartlarda barınmaları için 100 daire yapmayı planladıklarını dile getiren Açık, "Vakıf olarak başta çocuklar, engelliler ve kız çocukları olmak üzere kültürel faaliyetler çerçevesinde okul, eğitim ve her türlü yardıma varız, var olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı

İdlib, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:01 Kaynak: AA
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