Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında olmaya devam ediyor

15 dakika önce

Yayın hayatını 50 yıldır sürdüren Türkiye Gazetesi'nin dağıtıcıları, evinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların gazete dağıtım hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında olmaya devam ediyor, System.String[]

Yayın hayatını 50 yıldır sürdüren Türkiye Gazetesi'nin dağıtıcıları, evinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların gazete dağıtım hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaçlarını da karşılıyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde tedbirler alınırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları devlet tarafından belirlenen görevliler aracılığıyla karşılanırken, 50 yıldır yayın hayatını sürdüren Türkiye Gazetesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa'da Türkiye Gazetesi dağıtan personeller eldiven ve maske takarak görevini yerine getirirken, evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların da ihtiyaçlarını karşılıyor.


"Dağıtıcılar ihtiyaçlarımızı bize ulaştırıyor"


Türkiye Gazetesi'nin uzun yıllardır abonesi olan 70 yaşındaki Hadi Karakuş, evden yasak nedeniyle çıkamadığını, ihtiyaçlarını ise zaman zaman Türkiye Gazetesi elemanlarından temin ettiğini söyledi. Karakuş, "Türkiye Gazetesi uzun yıllardır okurlarına hizmet veren, ülkesinin yanında, milletinin yanında olan bir gazetedir. Rahmetli Enver Ören'i rahmetle anıyorum, oğlu Mücahit Ören'e de uzun ömürler diliyorum. İnşallah o da aynı hizmetlerle devam ediyor. Yıllardır Türkiye Gazetesi'nin abonesiyim. Ben onlardan razıyım. Allah onlardan razı olsun. Bugün gazetemi getiren Türkiye Gazetesi çalışan Kemal, dışarı çıkamadığım için bir ihtiyacım var mı diye sordu. Ben de ekmek ve su ihtiyacım için kendisine ricada bulundum. Allah razı olsun ihtiyaçlarımı aldı. Kapıda bana teslim etti" dedi.


"İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz"


Uzun yıllardır Türkiye Gazetesi dağıtıcısı olarak çalışan Kemal Kama, "Hadi Amca dışarı çıkamadığı için gazetesini her gün kapısına kadar getiriyorum. Yine dışarı çıkamadığı için bir ihtiyacı var mı diye söyledim. O da su ve ekmek istedi. Ben de ihtiyaçlarını gidip aldım kendisine teslim ettim. Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi işler de zaman zaman oluyor. Biz Türkiye Gazetesi dağıtıcıları ve ailesi olarak yaşlılarımızın, ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Türkiye Gazetesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:30 Kaynak: İHA

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