Türkiye ve Yunanistan'dan Ticaret Hamlesi

08.02.2026 11:17
Son yıllarda ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştiren Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine kilitlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, iki ülke arasında başlatılan "pozitif gündem" sürecinin, sağlık, çevre, kültür, sanat, turizm, ekonomi ve ticaret gibi birçok alanda işbirliğine ivme kazandırma potansiyeli taşıyor. Türkiye ve Yunanistan arasında başlatılan ve ticari ilişkileri hızlandırması planlanan "pozitif gündem" girişiminin, karşılıklı ziyaretler ve işbirliği anlaşmalarıyla yoğunlaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirmiş, 7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflenmişti. Karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, ticaret, sağlık ve kültür konularında işbirliği imkanları ele alınmıştı.

Taraflar arasında son yıllarda ilişkiler gelişme gösterirken, Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek ve bu kapsamda 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı organize edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek toplantıda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak.

Ziyaret çerçevesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin imzalanması da bekleniyor.

Türkiye ihracatçı konumunu sürdürüyor

İki ülke arasındaki dış ticaret, son yıllarda gelişim gösterdi. Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı, 2021'de 3,1 milyar dolar seviyesinden, 2022'de 3,3 milyar dolara çıktı. Görüşmelerin yoğunlaştığı 2023 ve 2024'te ihracatta, artış dikkati çekti. Yunanistan'a ihracat 2023'te 4,2 milyar dolara yaklaşırken, 2024'te 4,8 milyar doları aştı. Komşu ülke Yunanistan'a ihracat, 2025'te 5,4 milyar dolara dayandı. Böylece Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı, 2021-2025 döneminde yüzde 71,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin söz konusu ülkeden ithalatı 2021-2025 döneminde dalgalı seyir izlese de geçen yılı 1,3 milyar dolar seviyesinde kapattı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2021'de 5,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu tutar 2022'de 5,5 milyar dolar, 2023'te 5,8 milyar dolar ve 2024'te 6,2 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret hacmindeki artış, 2025'te de devam etti. Bu çerçevede dış ticaret hacmi, geçen yıl 6,7 milyar dolara ulaştı ve böylece 10 milyar dolar hedefine biraz daha yaklaşıldı. Türkiye söz konusu ülkeye karşı ihracatçı konumunu koruyarak, 2025'te yaklaşık 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

İhracatta başı mineral yakıtlar ve yağlar çekti

Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatında geçen yıl ilk sırada, 1,8 milyar dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" yer aldı.

Bu fasılı, 422,7 milyon dolarla demir ve çelik, 387,5 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses ve televizyon görüntü kaydetme-verme cihazları" takip etti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihracat, ithalat ve dış ticaret verileri şöyle:

YıllarİhracatİthalatDış ticaret hacmi
20213.118.900.1932.162.133.2935.281.033.486
20223.302.680.7172.186.642.7425.489.323.459
20234.171.507.1251.628.288.8915.799.796.016
20244.817.377.1091.349.503.3656.166.880.474
20255.360.693.3421.307.541.6076.668.234.949

Kaynak: AA

