Milli Savunma Bakanlığı, 7'nci Türkiye- İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın, İspanya'da düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"7'nci Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı, İspanya'da icra edildi. İspanya Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı Koramiral Gonzalo Sanz Alisedo ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında, Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığındaki heyetimiz; Madrid Büyükelçiliğimizi, El Pardo Hidrodinamik Deneyim Merkezi'ni, El Yapımı Patlayıcılara Karşı Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ni ve Deniz Askeri Arşiv Müzesi'ni ziyaret etti."

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.