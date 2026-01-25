Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı

25.01.2026 20:16
Antalya'da başlayan şampiyonada 3 bin 234 sporcu, milli takım hedefiyle mücadele ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, turnuvanın şu anda Avrupa ve dünyanın en büyük satranç organizasyonu olduğunu ve bunun büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Apaydın, sporculara seslenerek şunları kaydetti:

"Sizin mutluluğunuz, sağlığınız, satrançla mutlu olmanız bizim için her şeyden daha önemli. Burada şampiyon olmak için, başarılı olmak için oynuyorsunuz. Milli takıma girmek için farklı farklı hedefleriniz var. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın; turnuva, satranç evet çok önemli ama sizler, bizim için her şeyden daha önemlisiniz. Ayrıca Avrupa Satranç Birliği Başkanımızın ziyareti vesilesiyle, bu turnuvanın sonunda Avrupa'dan aldığımız güzel organizasyonları birlikte açıklayacağız. Çocuklarımız için çok güzel bir turnuvanın da müjdesini vereceğiz."

Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili de organizasyona duyduğu hayranlığı dile getirdi. Federasyondan gelen daveti hemen kabul ettiğini vurgulayan Azmaiparashvili, şunları kaydetti:

"Şu an şahit olduğum tablo hayal gücümün bile ötesinde. Türkiye'de bu kadar çok çocuğun ve gencin satranç oynaması gerçekten inanılmaz. Ülkenizin çok parlak bir geleceği olduğundan eminim. Bizler sadece komşu değil, aynı zamanda kardeşiz. Burada 'Yaşasın Türk satrancı.' demek için bulunuyorum ve eminim ki şu an karşımda geleceğin dünya şampiyonları oturuyor. Türk satrancına uzun ve başarı dolu bir gelecek diliyorum."

Konuşmaların ardından Azmaiparashvili, şampiyonanın temsili açılış hamlesini yaptı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonada küçükler kategorisinde 7-12 yaş grupları, yıldızlar kategorisinde ise 13-18 yaş gruplarında müsabakalar oynanmaya başlandı.

31 Ocak'a kadar sürecek şampiyonaya toplam 3 bin 234 sporcu katılıyor. Sporcular, milli takım havuzuna girebilme hedefiyle mücadele ediyor.

Bu arada ilk tur öncesinde 10. Yıl Marşı eşliğinde 3 binin üzerinde sporcu, ay-yıldızlı bayraklarla tek yürek olarak coşku yaşadı.

Kaynak: AA

