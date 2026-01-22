Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
22.01.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu, maçlar Şubat'ta yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kural çekimi, Ataşehir Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBF yönetim kurulu üyeleri ve takımların temsilcileri katıldı.

Çeyrek final karşılaşmaları, 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak. 20-22 Şubat tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda dörtlü final maçları yapılacak.

Türkiye Kupası kura çekiminde eşleşmeler şöyle:

Erokspor - Fenerbahçe Beko

Tofaş - Beşiktaş

Bahçeşehir Koleji - A. Efes

Türk Telekom - Trabzonspor

Türkiye Kupası dörtlü final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Erokspor/ Fenerbahçe - Türk Telekom/ Trabzonspor

Tofaş/ Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji - A. Efes - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Ziraat Bankası, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:32:56. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.