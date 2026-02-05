Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Güçleniyor
05.02.2026 16:50
ETSO Başkanı Tanoğlu, ticaret forumunda Türkiye-Mısır iş birliğinin önemini vurguladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çok sayıda oda ve borsa başkanı katılım sağladı. Forumda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Program kapsamında, TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörü kapsayan iş birliği protokolleri imzalandı.

Forum sonrası değerlendirmelerde bulunan ETSO Başkanı Tanoğlu, Türkiye ile Mısır arasında geliştirilen ekonomik ilişkilerin iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Tanoğlu, "Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu kapsamında gerçekleştirilen temaslar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

İmzalanan protokollerin üretim, ihracat ve yatırım alanlarında karşılıklı güveni güçlendireceğini ifade eden Tanoğlu, Erzincan iş dünyasının bu süreçten en üst düzeyde fayda sağlaması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
