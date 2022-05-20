Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi envantere girdi! - Son Dakika
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Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi envantere girdi!

20.05.2022 00:36
Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi envantere girdi!

Türkiye'nin enerji filosuna yeni bir üye daha katıldı. Güney Kore'den yola çıkan 7. nesil sondaj gemisi Mersin'e yanaştı.

Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'deki Mavi Vatan sınırları içerisinde halihazırda 3 farklı gemi ile sondaj faaliyetlerini yürütüyor. Nitekim geçtiğimiz dönemde bu çalışmalar neticesinde 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulundu. Şimdi ise seleflerinden çok daha ileri teknolojileri barındıran 7. nesil bir sondaj gemisi envantere alındı.

Dünyada yalnızca 5 tane 7. nesil sondaj gemisi var!

Karadeniz'de yapılan büyük keşfin ardından Türkiye, hidrokarbon arama çalışmalarında vites artırdı. Tabii bir yandan da filoya büyük bir yatırım yapılıyor. Zira 4 yılda alınan 4 yeni gemi ile her geçen gün yeni bir üyenin dahil olduğunu görüyoruz.

Milli Muharip Uçak için kritik gelişme!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 2018 yılında satın alınan ve önceki adı Deepsea Metro II olan Fatih sondaj gemisi, 6. nesil sınıfındaki 16 gemi içerisinden ilk 5'te yer alıyor. Yine Güney Kore yapımı ve kendi sınıfındaki yalnızca 5 gemiden biri olan yeni sondaj gemisi 7 Mart'ta Kore'den yola çıktı. 19 Mayıs tarihi itibariyle ise Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaştı.

Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi envantere girdi!

Bugün envantere giren bu sondaj gemisi, yeni nesil derin deniz sondaj yeteneğine sahip. Tabii sadece bu da değil. Görev yaptığı bölgenin haritasını çıkartma, yer işaretleme, sismik araştırma desteği, kulelerinde 1.750 ton yük kaldırma kapasitesi ve 7.3 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyona devam etme gibi pek çok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

7. nesil sondaj gemisi özellikleri:

Uzunluk: 238 metre (2.5 futbol sahası)

Genişlik: 42 metre

Kule yüksekliği: 104 metre.

Ağırlık: 61 bin 494 MT

Mürettebat sayısı: 200 kişi

En yüksek sondaj derinliği: 12 bin 120 metre

Su derinliği: 3 bin 600 metre

Kule sayısı: 2 kuleli

BOP sistemi: 2 adet

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Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Türkiye, Mersin, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi envantere girdi! - Son Dakika


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