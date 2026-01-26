Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
26.01.2026 15:16
Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 7. nesil yenil ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıktı.

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'na yanaştıktan sonra burada sondaj kulesinin montajı tamamlanacak ve gemi, Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin mart sonunda Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.

Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e yükseliyor

Türkiye'nin enerji filosunda yer alan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor. Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e yükselecek.

Aktif faaliyet gösteren filoya Yıldırım ve ikizi Çağrı Bey gemisinin katılımıyla Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldi.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda göreve hazırlanan Çağrı Bey gemisinin şubatta Somali'ye doğru yola çıkması öngörülüyor.

Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

