Türkiye'nin İlk K-Pop Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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(İSTANBUL)- Lifepark, Türkiye'nin ilk K-Pop Festivali ile 10 bin katılımcıyı bir araya getirdi. Dreamcatcher ve Purple Kiss gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının sahne aldığı etkinliğe müzikseverlerin katılımı yoğun oldu.

Lifepark'ta düzenlenen K-Pop Festivali'nde Dreamcatcher ve Purple Kiss grupları sahne aldı. Festivaldeki coşku ve heyecan, sadece müzikle sınırlı kalmayıp, interaktif etkinlikler, K-Pop temalı stantlar ve sürprizlerle dolu bir gün sunuldu. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivalde, ara ara yağan yağmura rağmen katılımcılar son dakikaya kadar enerjilerini kaybetmeden festival alanında kalmaya devam etti. Katılımcıların ve sanatçıların tam not verdiği etkinliğin gelecek yıl ikincisinin düzenlenmesi planlanıyor.