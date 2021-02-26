Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

26.02.2021 00:29
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın, bazı illerin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabileceğini belirterek, "Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim." dedi.

Türkiye'de her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsün dikkate alınması gerektiğini belirten Koca, aşı tedarikinde ve planlamasında sorun bulunmadığını bildirdi. Koca, "Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır." bilgisini verdi.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

İzmir'in Tire ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin uygulandığı ve Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar mahallelerindeki öğrencilerin de eğitim gördüğü Başköy Mahallesi'ndeki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 25 Şubat Perşembe günü 1658 iş yeri ve 18 bin 693 kişiyi denetlediği, tedbirlere uymayan 405 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan Adana'da 1, Kırklareli'nde 10, Kastamonu'da 40, Edirne'nin Keşan ilçesinde 91 kişiye para cezası uygulandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15, Eskişehir Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 24 kişi de para cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ring ve tribünlerin bulunduğu salonda horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye para cezası verildi, salon sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da bir mahalle, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde ve mahalle, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı 2 köy ile Adıyaman'da 31 ev karantinaya alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki esnafa gıda yardımı yaptı. Salgın tedbirleri kapsamında iş yeri kapalı olan esnaf için hazırlanan ve içinde gıda bulunan 250 koli, Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teslim edildi.

Samsun'da işlek caddelerde HES kodu uygulaması başlatıldı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, " Mecidiye, Saathane gibi vatandaşların yoğun olduğu yerleri yerel yönetimlerle kapatmak suretiyle HES kodu uygulaması yapacağız. Buralarda fazla kalabalıkların oluşmasını mutlakla engelleyeceğiz.13.00 ila 16.00 saatleri dışında bir aile çocuğu ile dışarı çıkıyorsa onları dışarı çıkarmayacağız. Yine 65 yaş üstü vatandaşların da muaf tutuldukları saatler dışında dışarıda bulunmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Sakarya'da kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Karabük'te Kovid-19 aşı randevusu almalarına rağmen kar nedeniyle ilçe merkezine gidemeyen Hüseyin ve Pakize Demirel çifti, yaşadıkları Çavuşlu köyünden, Eflani ilçesine jandarma ekiplerince götürüldü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir bölümü stabilize olan 73 kilometrelik yolu aşan sağlık çalışanları 8 kişiye Kovid-19 aşısı uyguladı. İlçeye 53 kilometre olan Çubukharmanı Mahallesi'nde aşı çalışmalarını tamamlayan sağlık ekibi, buradan da 20 kilometrelik stabilize yolu aşarak 10 hanelik mezraya ulaştı. Ekip, burada 8 kişiye Kovid-19 aşısı yaptı.

"1 Mart'ta kademeli normalleşme İstanbul'dan başlasın" önerisi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da restoran ve kafelerin de dahil olduğu hizmetler sektörüne verilecek en büyük teşvik, 1 Mart'ta kademeli normalleşmeye geçmek olacaktır." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Para Cezası, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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