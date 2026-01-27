Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni ve modern üyelerinden biri olan derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Filyos Limanı'na ulaştı. Sabah saatlerinde limana ulaşan dev gemi, kule montajı ve teknik hazırlıkların ardından Karadeniz'de göreve başlayacak.

Güney Kore'deki inşasının ardından Mersin Taşucu'na ulaşan ve adını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Yıldırım, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için kulesi demonte edilmiş halde Karadeniz'e açıldı.

228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'na ulaştı. Burada geminin sökülen sondaj kulesi yeniden birleştirilecek. Yaklaşık 200 personele ev sahipliği yapan ve helikopter pistiyle donatılan gemi, Nisan ayında operasyonel hale gelerek sondaj faaliyetlerine start verecek.

Karadeniz'de 5'li devler ligi

Yıldırım'ın envantere girmesiyle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükselmiş oldu. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinin ardından Yıldırım'ın da bölgeye gelişiyle, Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir hamle daha yapmış olacak. - ZONGULDAK